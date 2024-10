Bundesliga: Guirassy lancia il Dortmund, sconfitto il St. Pauli

I ritmi si abbassano e il Bvb inserisce Emre Can per congelare il risultato, ma viene punito al 78': siluro dalla distanza di Smith (116km/h) e pareggio del St. Pauli. L'arbitro rivede l'azione per una posizione irregolare di Afolayan, ma decide che non ha influito sull'intervento di Kobel. Tutto da rifare dunque per il Dortmund, che torna subito davanti: accelerazione di Gittens, cross e colpo di testa vincente di Guirassy per il 2-1 all'83'. Brandt sfiora il tris, ma il finale è in apnea per il Bvb: il St. Pauli sfiora il pari e protesta per un rigore non concesso, poi si arrende. Finisce 2-1 e Sahin sale a 13 punti: è aggancio momentaneo all'Eintracht. Fermi a quota 4 punti gli ospiti, una neopromossa che sa mettere in crisi le big.