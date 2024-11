Bundesliga: crolla il Lipsia, Schick trascina il Leverkusen con una tripletta

HOFFENHEIM-LIPSIA 4-3

Il Lipsia non può più sbagliare se vuole provare a reggere il ritmo del Bayern Monaco, mentre l’Hoffenheim deve rialzarsi da una posizione di classifica disastrosa. I padroni di casa partono forte alla PreZero Arena di Sinsheim e dopo appena una manciata di minuti si divorano il vantaggio con Tabakovic, a pochi passi da Gulacsi. Scampato il pericolo, il Lipsia inizia a giocare e al 16’ si porta sull’1-0: a segnare è Orban in scivolata, sull’ottimo cross di Nusa. Il vantaggio dei Tori dura però soltanto pochi secondi, visto che al 17’ Hlozek fa 1-1: è suo, dunque, il primo gol della nuova gestione Ilzer, oggi al suo debutto in panchina. Più che una partita di calcio sembra però un match di ping-pong, visto che Nusa riporta subito avanti 2-1 il Lipsia al 20’: fantastico il gol del norvegese, autore di un imparabile destro a giro sotto l’incrocio dei pali. L’Hoffenheim non ci sta e al 51’ trova il 2-2 con Bischof, direttamente su calcio di punizione: palo-gol per il tedesco, alla sua prima rete in Bundesliga. I colpi di scena non sono però finiti, visto che uno sfortunato autogol di Nsoki permette al Lipsia di tornare avanti al 67’. Sembra fatta per i Tori e, invece, i padroni di casa trovano per la terza volta il pareggio all’82’: a segnare il 3-3 è ancora una volta Hlozek, protagonista così di una doppietta. A realizzare il gol più importante di una partita folle è però Bruun Larsen, autore del 4-3 che vale l’incredibile vittoria dell’Hoffenheim all’87’. Buona la prima, dunque, per Ilzer: la sua squadra sale a 12 punti. Giornata amara, invece, per il Lipsia: i Tori restano fermi a 21 punti e crollano a -8 dal Bayern Monaco.