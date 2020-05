Bundesliga, Piatek risponde a Schick: pari tra Lipsia ed Hertha

GERMANIA

Nel 28esimo turno di Bundesliga, il terzo dopo la ripartenza, alla Red Bull Arena il Lipsia è fermato sul 2-2 dall'Hertha Berlino. Vantaggio ospite con Grujic (9'), pari di Klostermann (24'). Nagelsmann gioca mezz'ora in dieci (rosso ad Halstenberg) ma al 68' passa con Schick (su papera del portiere avversario). Piatek, entrato nel finale, fissa il 2-2 su rigore e impedisce al Lipsia di agganciare il Borussia Dortmund al secondo posto.



LIPSIA-HERTHA BERLINO 2-2

Doveva essere una vittoria facile per il Lipsia, anche perché l'Hertha - seppur in netta crescita - naviga nella parte centrale della classifica e praticamente non può chiedere nient'altro alla stagione. Eppure gli ospiti non hanno paura di giocarsela nel vuoto della Red Bull Arena. Il Lipsia viene sorpreso dalla freschezza dell'undici di Bruno Labbadia, alla terza partita sulla panchina berlinese dopo le convincenti vittorie in casa dell'Hoffenheim e nel derby contro l'Union. Piatek, sguardo triste e piede caldo, parte ancora dalla panchina: Ibisevic al momento dà qualcosa in più. A segnare, però, è Grujic, dopo nove minuti: Upamecano se la dorme in area e su azione da corner il serbo trafigge Gulacsi con un tocco al volo. Non è il solito Lipsia: la squadra di Nagelsmann fatica a creare presupposti da gol e, anzi, l'Hertha fa un figurone andando anche vicino al raddoppio con Darida. La superiorità della squadra di casa, però, viene fuori anche in situazioni da fermo e al 24' un angolo di Nkunku pesca Klostermann, bravo a incornare sul palo lungo. Il pareggio dà sicurezza al Lipsia e Sabitzer prima sfiora un clamoroso autogol poi - con una punizione deviata - mette i brividi al portiere Jarstein.



Schick, al rientro tra i titolari, non ha molte occasioni, ma avrà tempo per rifarsi. E Werner non è che abbia la serata migliore della carriera. Al 63' Halstenberg, già ammonito, lascia il Lipsia in dieci e complica i piani di aggancio al Borussia Dortmund. Tuttavia, cinque minuti più tardi la sorte strizza l'occhio ai biancorossi, che siglano il 2-1 con una combinazione veloce tra Schick e Werner: il ceco si trova la palla sul sinistro con un rimpallo fortunoso, poi scaglia un mancino potente ma centrale, che Jarstein non trattiene. È a tutti gli effetti una paperaccia che rischia di rovinare una bella prestazione collettiva dell'Hertha. Labbadia si gioca la carta Piatek e il polacco, sebbene sia ancora macchinoso, non tradisce, segnando il definitivo 2-2 su rigore provocato da un intervento in ritardo di Lookman sullo scatenato Cunha (furetto che entra in tutte le azioni più pericolose del 4-2-3-1 di Labbadia). Il Pistolero, al secondo centro in Bundesliga (entrambi su rigore) torna a sparare: il sangue è quello del Lipsia, che fallisce una grandissima opportunità per agganciare il secondo posto del Borussia Dortmund e allungare a +4 sul Mönchengladbach.