Argentina: Icardi ancora escluso, torna Messi e ci sono Dybala-Lautaro

Sette gol con la maglia del Psg in un mese, di cui quattro in Ligue 1 e tre in Champions League, non sono bastati a convincere il ct dell'Argentina Scaloni a richiamare Mauro Icardi in Nazionale. L'ex capitano dell'Inter non figura infatti nella lista dei convocati dell'Albiceleste per la doppia amichevole di lusso contro il Brasile (15 novembre) e l'Uruguay (18 novembre). Torna Messi dopo la squalifica. Chiamati i due 'italiani' Paulo Dybala e Lautaro Martinez.