URUGUAY, TRE GOL ALL'UZBEKISTAN

22/03/2019

L'Uruguay ha battuto l'Uzbekistan per 3-0 in una partita valida per la China Cup, a Nanning. Le reti di Pereiro al 45', doppietta di Stuani al 23' e all'82'. Nelle file della Celeste in campo anche gli 'italiani' Caceres, Laxalt, Vecino e Bentancur.