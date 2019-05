UNDER 21, I CONVOCATI DI DI BIAGIO

24/05/2019

La marcia di avvicinamento alla Fase finale dell'Europeo Under 21-Italia 2019 prosegue. A poco più di venti giorni dall'esordio nella competizione europea, il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato oggi 26 Azzurrini per un pre ritiro in programma a Roma. I giocatori impegnati nei play off del campionato di serie B si aggregheranno al gruppo al termine delle gare. Tra i convocati mancano i 'big' come Zaniolo e Barella che dovrebbero essere chiamati dalla Nazionale A (lunedì prossimo le convocazioni) in vista delle qualificazioni a Euro 2020 e che si raduneranno al gruppo degli azzurrini il 12 giugno. La squadra si radunerà da mercoledì 29 maggio (ore 12.30) sino a sabato 8 giugno presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello (RM) per svolgere la prima fase di preparazione. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, il tecnico azzurro ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo. Completato il raduno preliminare, il gruppo dei 23 azzurrini si ritroverò lunedì 10 giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la durata del Campionato Europeo, e completerà la preparazione presso il centro tecnico del Bologna intitolato a 'Niccolo' Galli' a Casteldebole. Inserita nel Gruppo A, l'Italia disputerà la gara d'esordio affrontando la Spagna domenica 16 giugno allo Stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, per poi affrontare nell'ordine la Polonia (mercoledì 19 giugno, ore 21.00 a Bologna) e infine il Belgio (sabato 22 giugno, ore 21.00 a Reggio Emilia). Per la prima volta nella sua storia, l'Italia ospiterà la fase finale del torneo che - giunto alla sua ventunesima edizione - prevede la partecipazione di 12 Nazionali e determinerà l'accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2020. Con cinque titoli vinti su sette finali disputate, gli Azzurrini comandano l'Albo d'Oro. La Nazionale Under 21 ha trionfato in 3 edizioni consecutive sotto la guida tecnica di Cesare Maldini nel 1992, 1994 e 1996; nel 2000 l'Under 21 allenata da Marco Tardelli vinse il titolo battendo in finale la Repubblica Ceca con una doppietta di Pirlo (ambasciatore ufficiale del Torneo) e nel 2004 vincendo 3-0 contro la Serbia sotto la guida di Claudio Gentile. Segue la Spagna con quattro trofei.

L'elenco dei convocati: - Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipo' (Benevento); - Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari); - Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone); Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino).