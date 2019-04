UDINESE, TUDOR: "UN PUNTO D'ORO"

20/04/2019

"Si è guadagnato un punto d'oro". Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor se lo tiene stretto. "Non abbiamo regalato nulla. Questo è il calcio. L'avversario è costruito per fare cose importanti - risponde al termine della partita rispondendo a chi gli chiede un giudizio sul primo tempo dei bianconeri - ma nel secondo tempo abbiamo tirato fuori il punto con energia, voglia, personalità; faccio i complimenti ai ragazzi. Per me quello di oggi è un grande punto - rimarca - anche se tutti sperano di vincere in casa, con il Sassuolo. Il punto non è arrivato per caso, lo abbiamo veramente guadagnato. Guardiamo con fiducia al resto del campionato. Ho ragazzi con personalità. Quest'anno ci salviamo e siamo sulla buona strada". Tudor pensa alle 5 partite che restano e a centrare un altro anno di permanenza in serie A, consapevole comunque dei problemi e delle difficoltà che la sua Udinese sta attraversando. Da ultimo l'infortunio che lo ha costretto a sostituire subito Fofana, "domani faremo accertamenti". "Anche Ekong ha sentito un fastidio", aggiunge. Nella corsa, a questo punto della stagione, il tecnico croato non puo' non guardare anche a cosa fanno le dirette concorrenti. "Se l'Empoli non avesse vinto con il Napoli, sarebbe stata quasi fatta. Chiaro che a questo punto dai un'occhiata agli altri ma poi ti concentri su te stesso".