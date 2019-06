SERENA: "CON SARRI LA JUVE CAMBIA IDEOLOGIA CALCISTICA"

20/06/2019

Aldo Serena, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera: "Sarri per fare meglio di Allegri dovrà vincere la Champions e sarà una dura battaglia. Credo sia stato preso per un cambio di ideologia calcistica, un modo di giocare più consono alle idee di Cristiano Ronaldo per una squadra che tenti di fare sempre la partita".