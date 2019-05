SASSUOLO, DE ZERBI: "VOGLIAMO IL DECIMO POSTO"

18/05/2019

Dopo il pari con la Roma, De Zerbi fissa l'obiettivo per l'ultima giornata di campionato, garantendo professionalità e impegno. "Abbiamo disputato una grande partita, forse è mancata un po' di lucidità negli ultimi 25 metri - ha spiegato, analizzando la gara con i giallorossi -. La Roma negli ultimi 10 minuti ci ha messo tutto ed ha dato il 100% per vincere, ma, anche se sono un po' di parte, il Sassuolo avrebbe meritato la vittoria". "Il decimo posto? Vogliamo divertirci ed onorare tutte le partite - ha concluso -. Vogliamo il decimo posto per orgoglio e prestigio. L'Atalanta? È una squadra forte, ma noi voglia vincere".