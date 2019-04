PREMIO BEARZOT, IN LIZZA GATTUSO, MANCINI E GASP

03/04/2019

L'attesa è finita. Ancora poche ore e si saprà il vincitore del prestigioso Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', organizzato dall'US Acli con il patrocinio della Federcalcio. La conferenza stampa di annuncio si terrà domani alle ore 15 presso la sede della FIGC in via Allegri a Roma alla presenza del Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Dopo una prima selezione seguita al voto popolare sul sito www.usacli.org, l'edizione 2019 vede ancora in lizza il tecnico dell'Atalanta Gian Pietro Gasperini, quello del Milan Gennaro Ivan Gattuso e il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.