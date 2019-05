MAN CITY, DE BRUYNE AMMETTE: "NON SPIACE PER IL LIVERPOOL"

18/05/2019

Manchester City-Liverpool sta continuando a parole. Kevin De Bruyne infatti in un'intervista rilasciata a Sky Sports ha ammesso chiaramente di non essere dispiaciuti per i Reds che hanno perso il titolo ancora una volta: "È stato uno sforzo notevole, ma significa che alla fine siamo stati solo migliori di loro. Non mi dispiace per loro perché non penso che loro si dispiacerebbero per noi nella stessa situazione, non credo che nessuno si sia sentito dispiaciuto per il modo in cui siamo usciti dalla Champions League. Posso capire i loro sentimenti, ma sentirsi dispiaciuti per loro è forse un po' eccessivo".