LEWANDOWSKI: "HENRY E DEL PIERO I MIEI IDOLI"

01/04/2019

Robert Lewandowski ha parlato a "Kicker", svelando i suoi idoli di gioventù e parlando dei difensori più difficili da affrontare. "Adoravo Thierry Henry, mi piaceva studiare il suo stile di gioco - ha spiegato il bomber del Bayern -. Mi piaceva anche Alessandro del Piero". "In Champions League il miglior difensore è Sergio Ramos - ha aggiunto -. È un grande centrale, non solo quando difende ma anche con la palla tra i piedi". "In Bundesliga i migliori sono Jerome Boateng e Mats Hummels, non è mai stato facile giocare contro di loro", ha concluso.