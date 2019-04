INTER, MAROTTA: "ALLA JUVE IL MIO CICLO ERA FINITO"

27/04/2019

"Ho passato anni splendidi alla Juventus. Lì è finito il mio ciclo, ora se ne è aperto un altro: vorrei tanto tornare a vincere anche con l'Inter. Io, Paratici e Nedved siamo amici ma oggi siamo avversari. Oggi dico forza Inter perché mi identifico con questi colori e nella fiducia della società, che va ripagata con risultati importanti". Lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Dazn, ricordando il suo passato alla Juventus, squadra che affronterà questa sera per la prima volta da avversario. "Un posto in Champions è fondamentale? Noi abbiamo un obbligo - ricorda Marotta - che passa dalle partite future per centrare l'obiettivo minimo: non ci saranno stravolgimenti nella politica di rafforzamento, l'Inter dovrà sempre lottare per il massimo".