GENOA, ASSEMBLEA TIFOSI PER DECIDERE SE ESSERCI CONTRO IL CAGLIARI

15/05/2019

Sarà un'assemblea pubblica a decidere domani se i tifosi rientreranno o meno sabato al Ferraris per la sfida tra Genoa e Cagliari. Lo annunciano gli Ultra' del Genoa con una nota ufficiale. "Preso atto con soddisfazione dell'avvenuta nomina dell'advisor, primo concreto tassello verso la vendita della società - scrivono i tifosi - è stato deciso di convocare una nuova assemblea straordinaria per la giornata di Giovedì 16 Maggio alle ore 21 presso la Sala Chiamata del Porto di Genova, aperta a tutti i genoani, abbonati della Gradinata Nord". Nell'assemblea verrà presa per votazione "una decisione riguardante il comportamento da tenere sabato". Per votare bisognerà avere l'abbonamento di Gradinata Nord.