FONDO YORK: "INTERESSE PER LA SAMPDORIA"

10/04/2019

"L’interesse per la Sampdoria c’è": York conferma tramite Federico Oliva, 30enne director del fondo per il Sud Europa, al Corriere del Trentino. "La trattativa è portata avanti dai dirigenti a New York, stanno discutendo. Il tutto è in corso da alcuni mesi ma non posso dire oltre, difficile fare ipotesi pure sulle tempistiche. È chiaro che l’interesse di York c’è, la Samp è molto interessante" le sue parole.