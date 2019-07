FIORENTINA, MONTELLA: "TEST CON L'ARSENAL CI PUO' AIUTARE"

19/07/2019

"Sono curioso di vedere i ragazzi al cospetto di un avversario più forte e impegnativo dei messicani del Chivas". Vincenzo Montella ai canali ufficiali del club viola presenta così la seconda sfida dell'International Champions Cup che vede impegnata domani sera la Fiorentina contro l'Arsenal di Emery (ore 18 locali, le 24 italiane). Il debutto qualche giorno fa nel torneo ha visto i viola vincere per 2-1. "Adesso vediamo come ci proporremo in quest test più difficile che comunque, al di là del risultato, ci può aiutare a crescere" ha aggiunto il tecnico che non ha escluso la possibilità di schierare per qualche minuto Chiesa e Milenkovic appena aggregati. "Lo deciderò all'ultimo, ancora non sono ovviamente in condizione, vedremo".