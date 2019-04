FIORENTINA, MONTELLA: "ABBIAMO DATO IL PEGGO DI NOI"

29/04/2019

Un pareggio e tre sconfitte per Vincenzo Montella al ritorno in panchina con la Fiorentina, l'ultima 0-1 in casa contro il Sassuolo: "Oggi una sconfitta che non ci voleva. Nelle mie prime 3 gare avevamo fatto bene, oggi la squadra era disunita e devo capire perché. Sono fortunato perché ho questo mese per le valutazioni per poi parlare con la società. Devo capire se questo calo è dovuto a mancanza di motivazioni, che non deve succedere, o perché abbiamo speso troppo nell'ultima partita. Prestazione non all'altezza".



Qualche cambio tattico c'è stato, ma la squadra non ha risposto: "Abbiamo cambiato qualcosa, ma non è servito. La squadra gioca a folate, a me piace un gioco più ricercato". Su Chiesa: "Difficile fare l'attaccante oggi, eravamo lenti". Montella ha concluso: "Nelle partite precedenti la squadra ha giocato con anima e qualità, stava preparando la partita dell'anno. Oggi non si può giudicare, abbiamo dato il peggio di noi stessi. O è timore o qualcosa a livello nervoso che è venuto meno, mancanze che non possiamo permetterci".