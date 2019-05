FINALE COPPA ITALIA, SALVINI: "SPERO SIA UNA FESTA DI SPORT"

15/05/2019

"Mi aspetto che sia una bella partita di calcio. Ci sono 20 mila uomini delle forze dell'ordine impiegati, 60 pattuglie della stradale, fontane presidiate. Spero sia una festa di sport senza sbavature dentro e fuori dallo stadio. Faccio appello a questi 50 mila tifosi perché festeggino senza toccare niente e nessuno". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del convegno "Ambientalismo ragionevole per uno sviluppo moderno e sostenibile del Paese" sulla finale di Coppa Italia Lazio-Atalanta. "Son contento da ministro di aver messo nel decreto sicurezza che dai prossimi campionati le spese per l'ordine pubblico siano a carico delle società di calcio e non degli italiani", aggiunge.