CHELSEA, CAHILL ATTACCA SARRI: "DIFFICILE RISPETTARLO"

06/05/2019

Gary Cahill attacca duramente Maurizio Sarri in un'intervista rilasciata al Telegraph. Il difensore del Chelsea ha visto pochissimo il campo dall'arrivo del tecnico italiano a Londra e ha dichiarato: "Non è stato giusto, non solo nei miei confronti, ma anche con alcuni giocatori che stanno qui da molto tempo e che hanno vinto tanto". Poi, l'attacco a Sarri: "Se non giochi per due, tre, quattro partite, puoi pure non dare spiegazioni ma se non giochi per otto o nove gare allora devi spiegare la situazione e dire cosa succede. Ma l'allenatore non l'ha fatto. Ci rende la vita difficile, è stato ingiusto con me e con altri giocatori che hanno vinto il titolo. Per me è difficile portare rispetto a qualcuno che non è capace di fare altrettanto. E' una situazione molto difficile".