BULGARIA, IL LUDOGORETS COME LA JUVE

24/05/2019

Ottavo titolo di Bulgaria consecutivo per il Ludogorets. Un trionfo sofferto, arrivato oggi con un solo punto di vantaggio: decisiva la vittoria per 4-1 contro il Cherno More. A niente è valso l'1-0 del CSKA Sofia contro il Botev Plovdiv. Il Ludogorets è il terzo club più vincente di Bulgaria, dopo CSKA e Levski.