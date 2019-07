AMICHEVOLE: MAN UTD-PERTH GLORY 2-0, LUKAKU NON GIOCA

13/07/2019

Privo di Romelu Lukaku, il Manchester United supera per 2-0 i Perth Glory in una partita amichevole disputata all' Optus Stadium della citta' australiana. Le reti di Rashford al 60' e Garner all'85'. Da segnalare l'ingresso in campo solo nel secondo tempo di Paul Pogba, giocatore conteso da Real Madrid e Juventus.