La Uefa ha designato il francese François Letexier come arbitro di Italia-Germania, gara di andata dei quarti di finale di Nations League in programma giovedì 20 marzo a Milano. Assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto uomo Romain Lissorgue; al Var Jérôme Brisard e Bastien Dechepy. Si tratta del fischietto che ha arbitrato la partita di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria terminata con il successo per 2-1 dei croati.