Calcio, finisce l'era Messi-CR7: ecco l'11 del futuro

L'era di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sembra ormai giunta al tramonto: fuori dalla Champions League e ridotto a un ruolo di secondo piano nel Psg il primo; leader di un Manchester United senza ambizioni il secondo. I due marziani che hanno segnato gli ultimi 15 anni di storia del calcio, facendo incetta di titoli individuali e di squadra, si avviano verso la conclusione delle rispettive carriere, con il Mondiale in Qatar che potrebbe rappresentare il loro canto del cigno. Nel frattempo, però, si fa largo una nuova generazione di fenomeni, alcuni già abbondantemente affermati altri in rampa di lancio, pronta a raccogliere la loro eredità e a racimolare trofei nei prossimi anni. Gli spagnoli di Marca hanno provato a mettere in campo l'undici ideale composto dai migliori (e più costosi) under 23 del pianeta: una sorta di 3-4-1-2 ultra offensivo che farebbe paura a chiunque...

Gianluigi Donnarumma (Italia/Psg), 1999

