Il Covid spaventa il calcio: la situazione nelle squadre in giro per l'Europa

IN AGGIORNAMENTO

Dopo la sosta giocatori e staff si sono ritrovati per la ripresa della preparazione, ma i contagi non lasciano tranquille le società

Dopo la pausa natalizia e in attesa dei primi movimenti di mercato, i vari campionati ripartono nell'incertezza. Il boom di contagi Covid sta tenendo tutti col fiato sospeso. Prima di riprendere gli allenamenti calciatori e staff sono stati infatti sottoposti a tamponi di controllo e le notizie sono state poco incoraggianti, con casi di positività emersi in diverse squadre, non solo in Italia.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: 2 positivi nel gruppo squadra, uno è Musso

Bologna: Molla, Viola, Dominguez, Hickey

Cagliari: Nandez

Empoli: 3 positivi nel gruppo squadra

Fiorentina: 2 giocatori positivi e tre tesserati vicini alla prima squadra

Genoa: Shevchenko, Criscito e Serpe

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano

Juventus: Chiellini, Pinsoglio e Arthur

Napoli: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano e Elmas. Malcuit e Petagna in quarantena, ma non positivi

Roma: positivi Mayoral e un altro giocatore

Salernitana: positivi 6 giocatori e un membro dello staff

Sampdoria: Augello, Falcone

Sassuolo: positivi 2 giocatori della prima squadra, uno è Peluso

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore

Torino: Verdi, altri tre giocatori e un membro dello staff

Venezia: positivi 2 tesserati

Verona: Magnani

PSG, ANCHE DANILO IN ISOLAMENTO PER SINTOMI SOSPETTI

Dopo le positività accertate di Messi, Sergio Rico e Bernat, in casa Psg anche Danilo Pereira è stato posto in isolamento domiciliare. Nel caso del centrocampista portoghese si tratta di un provvedimento preventivo, in quanto avrebbe manifestato sintomi sospetti in attesa di un tampone, che svolgerà lunedì. L'ex Benfica non potrà prendere parte alla trasferta di Vannes, dove i parigini saranno impegnati per la Coppa di Francia.

SASSUOLO, E' PELUSO UNO DEI POSITIVI

E' Federico Peluso uno dei due giocatori del Sassuolo positivi al Covid. Lo ha rivelato la moglie su Instagram.

FIORENTINA, ALTRO GIOCATORE POSITIVO

Un altro giocatore della Fiorentina è risultato positivo dopo i tamponi effettuati oggi. A comunicarlo la società anche se il nome non è stato reso noto. La squadra comunque non andrà in bolla: secondo quanto riferito dallo stesso club viola il calciatore in questione non ha avuto alcun contatto con i compagni, ha trascorso questi giorni di festa con alcuni familiari risultati oggi pure loro positivi, quindi il contagio - ribadiscono dalla società - è avvenuto fuori dal centro sportivo. Dalla ripresa degli allenamenti, martedì scorso, si tratta del quinto caso di positività: due giocatori con quello emerso dai test odierni e tre tesserati vicini alla prima squadra.

LIVERPOOL: BECKER, FIRMINO E MATIP SOSPETTI POSITIVI SALTANO IL CHELSEA

Il Liverpool deve fare a meno di Alisson Becker, Roberto Firmino e Joel Matip nel big match di Premier League contro il Chelsea, in programma questo pomeriggio alle 17.30. I due giocatori brasiliani e il difensore camerunese sono risultati sospetti positivi al Covid-19 nelle ore precedenti la gara. Pertanto i tre non potranno essere a disposizione per la partita, essendo già isolati in attesa di un nuovo test. Lo comunica la stesso club sul proprio sito.

VENEZIA: UN CASO POSITIVO IN PRIMA SQUADRA

"Il Venezia FC comunica che, oltre al caso fatto registrare in data 29 Dicembre, un nuovo tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 1 Gennaio. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".

ROMA: DUE POSITIVI TRA I GIOCATORI VACCINATI

"L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori - vaccinati - sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare". Uno dei due nuovi positivi è Borja Mayoral.

PSG, TRA I QUATTRO POSITIVI C'È ANCHE MESSI

Il Paris Saint-Germain ha comunicato i nomi dei quattro giocatori positivi: tra loro anche Lionel Messi, che osserverà la quarantena in Argentina. Sabato il club aveva annunciato quattro positività, oggi sono stati svelati i nomi, assieme all'argentino anche Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. I calciatori sono in isolamento. "Non so quando riuscirà a rientrare" ha detto Pochettino parlando della Pulce.

JUVENTUS-NAPOLI A RISCHIO: DECIDERANNO LE ATS

Con un rischio di focolaio, la partita non si giocherà. Questa è la linea guida per la Serie A che ripartirà giovedì 6 gennaio e sotto la lente d'ingrandimento delle varie Ats è finita nuovamente Juventus-Napoli, come nella scorsa stagione. Il protocollo Figc ormai è un ricordo, decideranno le autorità sanitarie locali se una partita sarà disputabile o il rischio sarebbe troppo elevato. Juventus-Napoli è a rischio perché i bianconeri sono a rischio focolaio dopo la positività anche di Chiellini, testato al rientro alla Continassa dopo un periodo di isolamento. In Under 23 sono 12 positivi. Anche il Napoli però è in piena emergenza con Malcuit e Petagna in quarantena e tre giocatori positivi (Lozano, Elmas e Osimhen). A Napoli si attende l'esito di nuovi tamponi per la decisione dell'Ats locale, ma anche a Torino l'allerta è alta.

BAYERN: QUATTRO GIOCATORI POSITIVI

Neuer, Coman, Tolisso e Richards sono risultati positivi al Covid: lo ha comunicato il Bayern Monaco aggiungendo che c'è un ulteriore positivo, è un componente dello staff tecnico. L'inizio degli allenamenti è stato posticipato dal 2 al 3 gennaio per fare un nuovo giro di tamponi.