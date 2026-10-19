Cagliari, Pisacane: "Siamo tornati sulla terra. Sono arrabbiato, chiedo scusa ai tifosi"

"Devo delle scuse a 1400 persone che hanno speso dei soldi per vedere uno scempio del genere. Ci sono modi e modi di perdere. Non li abbiamo rappresentati. Ho visto molto bene dall'alto e cosa devo correggere. Cosa ha recepito la squadra? Ancora non ho visto i ragazzi. Siamo tornati sulla terra, e contro una squadra della quale sapevamo tutto avremo dovuto fare meglio. Questa squadra non appartiene ai 1440 che erano presenti sugli spalti": lo dice l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane commentando la sconfitta della sua squadra per 4-0 contro il Monza. "Ogni squadra - aggiunge - è lo specchio del proprio allenatore. Parto sempre da un principio di carattere generale: l'atteggiamento. Devi avere anzitutto uno spirito battagliero, e oggi non c'è stato per nulla. Provo rabbia nel vedere una squadra che non sembrava una squadra. Onore al Monza per quanto ha fatto. Devo e dobbiamo fare mea culpa, non c'entra nulla il fatto che ero in panchina oppure no".