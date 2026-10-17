Buonfiglio: "Per elezioni Figc ho fatto quanto dovevo, ora decidano loro"

17 Ott 2026 - 13:08
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"Figc? Quello che dovevo fare l'ho fatto. Adesso loro nella piena autonomia devono decidere il loro futuro". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, oggi a margine di un evento alla Canottieri Comunali di Firenze, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano sull'assemblea elettiva in programma il 14 dicembre. Sui rapporti con il Governo, ha detto Buonfiglio, "credo che il Coni sempre più debba essere un partner per il governo, per i governi, per fare una migliore politica. Perché noi abbiamo la competenza" e chi governa "ha le leve, e quando ci si mette insieme facciamo sempre bella figura". "Non a caso - ha rimarcato - abbiamo fatto bella figura alle Olimpiadi invernali, ai Giochi del Mediterraneo, al Trofeo Coni con 4800 ragazzini". Ed a proposito dell'interlocuzione con il Governo e in particolare con il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, Buonfiglio ha aggiunto: "La priorità", a livello economico, "sono gli interventi per agevolare la vita delle società sportive di base, perché senza di quelle non andiamo da nessuna parte".

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