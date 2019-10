Bundesliga: lo Schalke cade 2-0 a Hoffenheim

GERMANIA

Il posticipo dell’ottava giornata di Bundesliga vede cadere abbastanza a sorpresa lo Schalke, che perde 2-0 sul campo dell’Hoffenheim e non balza così in testa alla classifica. Nonostante un predominio territoriale a favore degli ospiti, il gol che sblocca il match viene messo a segno al 72’ da Kramaric, lesto a ribadire in rete la parata di Nubel sul destro potente di Bebou, il quale poi firma all’85 il definitivo 2-0 con il più classico dei contropiedi. Nell’altra partita, il Colonia batte il Paderborn 3-0.

Prestazione convincente da parte degli ospiti nel primo tempo, anche se il dato relativo ai tiri in porta indica zero nei primi 45 minuti. Al 25’ Alessandro Schopf colpisce di testa all’interno dell’area ma non riesce ad impattare alla perfezione; palla altissima sopra la traversa. Poi, alla mezz’ora, Matondo getta al vento una grande occasione, non riuscendo a indirizzare bene il pallone che termina ben largo oltre il palo sinistro. Ancora Schopf si rende pericoloso nel finale di tempo in girata con un diagonale sinistro; sfera a lato di un soffio. Il secondo tempo è decisamente meno appassionante rispetto alla prima parte di gara. La squadra di Gelsenkirchen cerca di fare di tutto per riuscire a trovare quel gol vittoria che le permetterebbe di balzare in testa alla classifica del campionato tedesco, ma tuttavia è l’Hoffenheim a trovare abbastanza a sorpresa il gol del vantaggio al 72’: Bebou spacca in due il campo con una veloce ripartenza e mette in difficoltà Sane, che scivola, e da posizione defilata scaglia un destro parato in qualche modo da Nubel, il quale però non può fare nulla sulla ribattuta a rete di Kramaric. All’85 il colpo di testa di Schopf sfiora l’incrocio dei pali e, sul ribaltamento di fronte, il liscio di Stambouly consente a Bebou di involarsi a rete e di insaccare in rete il definitivo 2-0 con un destro rasoterra. Lo Schalke perde così un’altra volta l’occasione di volare in vetta alla Bundesliga, dovendosi quindi accontentare del sesto posto. Nell’altra partita della giornata, il Colonia batte agevolmente 3-0 il Paderborn; vanno in gol Terodde (8’), Schaub (59’) e Bornauw (85’).