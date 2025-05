Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon, ha parlato a margine dell'evento organizzato a Solomeo di tanto temi tra cui la finale di Champions in programma sabato sera: "Vincerà chi merita di più ma il tifo contro una squadra non lo sopporto, mi dava fastidio anche quando ero giocatore, è una cosa da uomini piccoli. Se trionfa un club del nostro campionato sono felice, a maggior ragione per il ruolo che ricopro”.