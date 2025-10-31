Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"

31 Ott 2025 - 09:33
© Getty Images

© Getty Images

Tanti tifosi napoletani (e anche qualche bianconero) arrabbiati per l'approdo di Spalletti alla Juventus visto lo scudetto vinto con gli azzurri per il quale il tecnico toscano aveva pure fatto un tatuaggio. Flavio Briatore, tifoso Juve, a margine della presentazione ufficiale del nuovo Crazy Pizza, rilancia con una battuta: "Il tatuaggio di Spalletti con lo scudetto del Napoli? È come un ragazzo che ha il nome dell’ex fidanzata: se vince con la Juve si tatui anche questo”.

"La dirigenza - ha proseguito Briatore sulla Juventus - ha gestito male la squadra e spendendo un sacco di soldi". Vorrebbe comprarla? "No no - ha risposto -, sono super impegnato in Formula 1 con la Alpine. E ho già avuto una squadra di calcio" ha aggiunto, ricordando che nel 2007 acquistò il club inglese Queens Park Rangers: "L'avevo riportato in Premier League".

briatore
tatuaggio
spalletti

Ultimi video

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:08
Florenzi: "Stupito dall'inizio della Roma, con il Milan sarà una bella sfida'
10:19
Michele Uva scelto da Time, è tra i 100 più influenti sul clima
09:33
Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"
09:03
Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'
08:00
Weekend di sfide al Museo di Coverciano per i baby calciatori