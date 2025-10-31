Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"

© Getty Images
Tanti tifosi napoletani (e anche qualche bianconero) arrabbiati per l'approdo di Spalletti alla Juventus visto lo scudetto vinto con gli azzurri per il quale il tecnico toscano aveva pure fatto un tatuaggio. Flavio Briatore, tifoso Juve, a margine della presentazione ufficiale del nuovo Crazy Pizza, rilancia con una battuta: "Il tatuaggio di Spalletti con lo scudetto del Napoli? È come un ragazzo che ha il nome dell’ex fidanzata: se vince con la Juve si tatui anche questo”.
"La dirigenza - ha proseguito Briatore sulla Juventus - ha gestito male la squadra e spendendo un sacco di soldi". Vorrebbe comprarla? "No no - ha risposto -, sono super impegnato in Formula 1 con la Alpine. E ho già avuto una squadra di calcio" ha aggiunto, ricordando che nel 2007 acquistò il club inglese Queens Park Rangers: "L'avevo riportato in Premier League".