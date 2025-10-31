Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"

"La dirigenza - ha proseguito Briatore sulla Juventus - ha gestito male la squadra e spendendo un sacco di soldi". Vorrebbe comprarla? "No no - ha risposto -, sono super impegnato in Formula 1 con la Alpine. E ho già avuto una squadra di calcio" ha aggiunto, ricordando che nel 2007 acquistò il club inglese Queens Park Rangers: "L'avevo riportato in Premier League".