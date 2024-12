Gran Galà del Calcio, tutti i pensieri sono per Bove: "Uno shock"

Tra i primi a parlare Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia in prestito dall'Inter e compagno di Bove in Under 21: "È una cosa che mi ha sconvolto, ero sotto shock. È stato qualcosa di brutto che non si dovrebbe mai vedere. Edo lo conosco, per fortuna sul gruppo della Nazionale Under 21 c'è il suo compagno di club Kayode che ci sta aggiornando e come sappiamo è fuori pericolo".