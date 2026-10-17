Bologna, Palladino: "Con le grandi squadre se hai mezza occasione devi punirli"

17 Ott 2026 - 20:59
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"Siamo partiti forte, siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto altre due tre occasioni per raddoppiare, compresa la traversa. Con le grandi squadre, se hai mezza occasione devi punirli, se lasci la partita aperta succede che poi tornino. Anche perché i loro cambi hanno fatto la differenza". Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino non nasconde un certo rammarico dopo la gara contro l'Inter. "Nella ripresa siamo andati in difficoltà, ma il primo tempo mi lascia soddisfatto e fiducioso in chiave futura per il percorso che dobbiamo fare".

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