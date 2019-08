"Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina". Con questo tweet il Bologna annuncia la clamorosa presenza dell'allenatore serbo in panchina per la prima partita di campionato contro il Verona, al Bentegodi. Mihajlovic è da tempo in cura per una leucemia e nel pre-campionato ha seguito la squadra a distanza, attraverso il suo vice Emilio De Leo.