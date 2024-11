BOLOGNA, FENUCCI: "SENZA FONDI GOVERNATIVI NIENTE RESTYLING DALL'ARA"

"Voglio essere molto chiaro e trasparente nei confronti dei tifosi: senza fondi del Governo, i lavori di restyling del Dall'Ara difficilmente partiranno". Così l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, a margine della presentazione della partnership tra il club e Banca di Bologna. "Come tante altre opere pensate prima del Covid, anche l'operazione Dall'Ara ha subito rincari. L'iter amministrativo non è ancora completato, manca poco: ma il problema è soprattutto economico". Mancano 50 milioni per avviare la costruzione dello stadio temporaneo e il restyling dello stadio di Bologna, opera inizialmente stimata attorno ai 70-80 milioni, lievitati fino a quota 200. "Senza strumenti di supporto finanziario che arrivino dal Governo, in vista degli Europei 2032, sarà difficile pensare di poter concludere il progetto", ha concluso Claudio Fenucci.