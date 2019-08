Il ds del Bologna Riccardo Bigon tesse le lodi di Sinisa Mihajlovic, alle prese con le cure per la leucemia ma sempre in contatto con la squadra. "Credo che pochissime persone al mondo possano reggere una situazione così. Ci vuole energia fisica, costanza, lui porta avanti un lavoro difficile e stressante in una situazione pesante. Sinisa è un femomeno. Davvero", ha dicharato il dirigente rossoblù alla Gazzetta dello Sport.