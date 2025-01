Bocchetti: "Con il Bologna voglio un Monza cattivo. Vietato abbassare la guardia"

"Potrebbe essere un fattore anche mentale. Sappiamo che siamo ultimi e dobbiamo dare giocare al massimo in ogni partita, chiunque sia l'avversario. Questa è la strada da seguire per venirne fuori. Guai ad abbassare la guardia". Così l'allenatore del Monza Salvatore Bocchetti intervenuto in conferenza stampa in vista della partita con il Bologna, a proposito del fatto che i biancorossi hanno fatto punti soprattutto con le squadre della parte sinistra della classifica. Su come gestire questo ritrovato entusiasmo. "Abbiamo vinto e, alla squadra, ho fatto i complimenti, ma dal giorno dopo abbiamo messo giù la testa e abbiamo pensato al lavoro. Sono stati 3 punti fondamentali per i ragazzi e l'ambiente, ma concentrati su quello che dobbiamo fare", ha aggiunto.Sul Bologna, invece, ha detto: "Non c'è bisogno di presentare il Bologna. Giocano il campionato e la champions: sono una squadra forte, con giocatori di altissimo livello. Giocano in casa, col pubblico a loro favore, ma noi andiamo per fare la nostra gara. Oggi più che mai dobbiamo fare punti, dare dimostrazione di maturità e continuità. Castro, come tanti altri giocatori di qualità ci metteranno in difficoltà; noi faremo la nostra gara, senza concedergli spazio. Concentrazione e cattiveria le parole chiave". Su come approcciarsi alla gara contro il Bologna. "Per approcciare al meglio la gara bisogna rimanere concentrati. I punti mancano e ci servono. Lo spirito deve essere lo stesso con la Fiorentina, consapevoli che giochiamo contro una grande squadra", ha concluso.