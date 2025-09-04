Bellemo eroe anche fuori dal campo: salva una donna accoltellata a Sottomarina

La turista, residente in Germania e da poco arrivata in Italia per una vacanza, stava portando a spasso il suo cane quando è stata colpita da un giovane di 25 anni, poi fermato dai Carabinieri. Nel caos, l’animale è scappato, venendo ritrovato solo il giorno successivo. Le grida disperate della donna hanno richiamato l’attenzione dei fratelli Bellemo, che si trovavano poco distante per una serata in famiglia. Alessandro e Stefano non hanno esitato un istante: “L’abbiamo accompagnata quasi fino a casa mia – ha raccontato Stefano a La Nuova Venezia – e grazie anche ad alcuni vicini che parlavano tedesco siamo riusciti a chiamare i soccorsi. Era cosciente, ma sempre più debole. Continuava però a chiedere del suo cane”.