Azzurre al Quirinale, Mattarella: "Irrazionale la disparità con gli uomini"

04/07/2019

Le Azzurre del calcio protagoniste fino ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile tenutosi in Francia sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A Roma, accompagnate dal presidente del Coni Malagò e da quello della Figc Gravina, il ct Milena Bertolini e una delegazione di 10 giocatrici si sono presentate al Colle: "Essere qui è un motivo di orgoglio - ha commentato il ct -. Abbiamo fatto qualcosa di importante".



MATTARELLA: "IRRAZIONALE LA DISPARITÀ CON GLI UOMINI"

"Non sappiamo chi vincerà il Mondiale tra Stati Uniti e Olanda - ha commentato Sergio Mattarella -, ma voi avete vinto il Mondiale qui in Italia. Avete conquistato l'opinione pubblica e acceso i riflettori in maniera non più revocabile sul calcio femminile. Non spetta a me stabilire le forme in cui si deve esprimere il calcio, ma non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale e inaccettabile la diversa condizione tra calcio degli uomini e delle donne".



L'invito al Quirinale è arrivato dal Capo dello Stato in persona: "Ho chiesto di incontrarvi per farvi i complimenti, avete fatto un mondiale fantastico. Siete un momento di aggregazione e il Paese ne ha bisogno. Il calcio femminile ha dimostrato di aver raggiunto qualità tecnica e senza ricorso a stratagemmi o simulazioni. Avete spinto moltissime bambine a seguire il mondo del calcio e questo amplierà la platea, possiamo ben sperare per il futuro".