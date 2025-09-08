Logo SportMediaset
Atalanta, terapie per Scamacca. Lavoro individuale per Kolasinac

08 Set 2025 - 17:50

L'Atalanta ha iniziato a preparare la sfida casalinga contro il Lecce in programma domenica alle 15. Come riportato da Tuttomercatoweb, Kolasinac ha svolto un lavoro individuale sul campo durante l'allenamento mattutino. Ederson, Bakker e Scamacca si sono invece sottoposti a terapie per recuperare al più presto dai rispettivi infortuni. Per quanto riguarda l'attaccante, al momento non ci sono novità sul problema che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell'Italia: ancora presto per stabilire dei tempi di recupero, bisognerà valutare giorno per giorno. 

