Atalanta-Pafos, le probabili formazioni: Sarri punta su Scamacca

Debutto europeo per l'Atalanta, la prima partita di Conference League è contro i ciprioti del Pafos (ore 21). Maurizio Sarri deve rinunciare all'infortunato Scalvini che sostituirà con Kolasinac, a centrocampo mancherà Kessie: al fianco di Ederson dovrebbe vedersi Pasalic. Rispetto al campionato, in attacco si rivede Scamacca.