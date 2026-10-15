Atalanta-Pafos, le probabili formazioni: Sarri punta su Scamacca

Debutto europeo per l'Atalanta, la prima partita di Conference League è contro i ciprioti del Pafos (ore 21). Maurizio Sarri deve rinunciare all'infortunato Scalvini che sostituirà con Kolasinac, a centrocampo mancherà Kessie: al fianco di Ederson dovrebbe vedersi Pasalic. Rispetto al campionato, in attacco si rivede Scamacca.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri
PAFOS (4-2-3-1): Majecki; Bruno, David Luiz, K. Ioannou, N. Ioannou; Pepe, Sunjic; Quina, Dragomir, Lelé; Biel. All. Sá Pinto