"Siamo delusi perché tra tutti i mali la Coppa Italia comunque è quello minore anche se fa male lo stesso, eravamo quasi sempre andati in fondo in questi anni". Gasperini conclude sui tempi di recupero: "Per Verona forse nessuno, per Brugge Kolasinac, Carnesecchi e Lookman. Gli altri tre Kossonou, Scalvini e Scamacca non li vediamo più. Forse a maggio...". Gian Piero Gasperini commenta così le modalità della sconfitta col Bologna nel quarto di Coppa Italia.