Atalanta, De Roon: "Difficile fare meglio del 2024"

"Sono stati sei mesi straordinari, ma Gasperini dice che possiamo sempre migliorare". L'ha detto Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, all'inaugurazione del centro di riabilitazione del medical partner societario Habilita presso la Curva Sud dello stadio di Bergamo: "L'allenatore ci chiede il massimo, anche se io penso che sarà difficile fare meglio del 2024 quando abbiamo vinto l'Europa League. Gasperini ci chiede il massimo anche in allenamento e noi lo seguiamo", ha ribadito De Roon. "Non so se riusciremo a vincere qualcosa, ma a livello individuale e di squadra le prestazioni sono sempre al massimo - ha chiuso l'ex nazionale olandese, classe 1991 -. Quando s'invecchia, prendersi cura del corpo e della propria mobilità è importante, io ho imparato a integrare i massaggi con lo stretching prima e dopo gli allenamenti. Da olandese a Bergamo sono a casa mia, le mie tre figlie parlano anche bergamasco".