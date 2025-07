Svolta storica per il calcio argentino, pronto a riaprire le trasferte ai tifosi nelle partite dei campionati. Dal giugno 2013, infatti, i tifosi ospiti non possono seguire la propria squadra in trasferta, colpa dell'escalation di violenza tra ultras che aveva investito l'Argentina in quel periodo. In questi giorni però il presidente della federcalcio argentina, insieme al presidente dell'Argentina Milei, avrebbero aperto a un ritorno dei tifosi anche in trasferta.