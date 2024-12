Antonio Zappi nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA)

Antonio Zappi è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Ex direttore di gara con oltre 40 anni di appartenenza all'AIA e una lunga esperienza sia come fischietto sia come dirigente, Zappi ha raccolto il 72,3% delle preferenze (673 voti) battendo nettamente la concorrenza di Alfredo Trentalange (26,4% - 246 voti). Undici le schede bianche al termine dello scrutinio che ha coinvolto 930 votanti su 945 aventi diritto. Nel suo programma Var "a chiamata" e dialoghi pubblici tra Var e arbitro come nel rugby. Il nuovo numero uno dell'AIA succede a Carlo Pacifici, alla guida dell'associazione dall'aprile del 2023. Zappi è stato responsabile del Servizio Ispettivo Nazionale dell’AIA dal 2009 al 2016 ed è membro del Comitato Nazionale dell’Aia dal 2021.