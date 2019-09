Anderson, centrocampista brasiliano con un passato al Manchester United e un breve periodo alla Fiorentina, ha deciso di dire addio al calcio all'età di 31 anni. Ad annunciarlo il presidente dell'Adana Demirspor, club turco con cui il giocatore era regolarmente sotto contratto e dove continuerà a lavorare seppure in altre vesti. "Anderson ha deciso di lasciare il calcio e ha accettato la decurtazione del suo ingaggio da 600 mila a 200 mila euro. Continuerà a lavorare per noi e credo che sarà molto utile nelle relazioni esterne" si legge in una nota del club.