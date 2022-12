Amichevoli: l'Atalanta domina a Siviglia, sorridono Udinese ed Empoli

LE AMICHEVOLI

La Dea passa 3-0 in casa del Betis, i bianconeri e i toscani stendono Lecce e Sassuolo. Senza gol Torino-Cremonese

Giornata di amichevoli per le squadre di Serie A. La vittoria più prestigiosa è quella dell'Atalanta: 3-0 a Siviglia contro il Betis grazie ai gol di Muriel (22'), De Roon (27') ed Ederson (48'). Udinese ed Empoli battono rispettivamente Lecce (2-0) e Sassuolo (2-1), mentre termina 0-0 il match tra Torino e Cremonese. La tripletta di Montevago regala alla Sampdoria il 3-0 sul Kaysar, il Monza supera in rimonta (2-1) l'Arconatese.

BETIS-ATALANTA 0-3

Vittoria prestigiosa per l'Atalanta: a Siviglia, la Dea si impone 3-0 sul Betis, sei giorni prima capace di fermare sull'1-1 l'Inter. I bergamaschi indirizzano la gara nel giro di cinque minuti: al 22', Muriel raccoglie palla dal limite dell'area e di prima fa partire un bolide che finisce sotto la traversa. Al 27', invece, Zapata lavora spalle alla porta e serve De Roon, che con un preciso sinistro all'angolino batte Rui Silva. Ad inizio ripresa, Gasperini opera un solo cambio: esce Zortea ed entra Ederson, che impiega appena due minuti a chiudere il match firmando il definitivo 3-0.

UDINESE-LECCE 2-0

Udinese e Lecce si affrontano nuovamente dopo l'1-1 della Dacia Arena dello scorso 4 novembre in campionato, ma stavolta vincono i friulani: 2-0, con il match sbloccato a metà primo tempo da Beto. Ad inizio ripresa, Sottil inserisce Jajalo e Perez, che dopo cinque minuti raddoppia. Inutile il forcing finale dei salentini.

EMPOLI-CREMONESE 2-1

Esattamente come Udinese e Lecce, Empoli e Sassuolo si ritrovano dopo il precedente del 5 novembre con vittoria dei toscani, che ripetono l'esito e si impongono 2-1. Proprio come il match del Castellani, tra i protagonisti c'è di nuovo Tommaso Baldanzi: il classe 2003, infatti, segna la rete che decide il match all'83', dopo l'1-0 nel primo tempo di Satriano (30') e il momentaneo pareggio firmato da Throstvedt (68').

TORINO-CREMONESE 0-0

Il terzo antipasto di Serie A finisce invece senza reti: è 0-0 tra Torino e Cremonese. Match con poche emozioni: gli unici a rendersi pericolosi sono Schuurs, Sanabria e Vojvoda tra le fila dei granata, capaci di imporsi 2-1 a Cremona ad inizio stagione.

SAMPDORIA-KAYSAR 3-0

Il protagonista assoluto del successo della Sampdoria sul Kaysar per 3-0 è Daniele Montevago. Il classe 2003 realizza una tripletta che vale il successo dei blucerchiati, che sbloccano al 33' dopo tre legni e sugli sviluppi di calcio di punizione. Il 19enne prima si fionda di testa sulla ribattuta della traversa, poi al 78' riceve in area da Caputo e insacca. Infine, all'86', segna da pochi passi dopo una respinta del portiere dei kazaki.

MONZA-ARCONATESE 2-1

Il giorno dopo il prestigioso 2-1 al Lione, il Monza supera con lo stesso risultato, ma in rimonta, l'Arconatese. Un successo che si concretizza dopo la rete di Siano al 30' per gli ospiti, ma già prima dell'intervallo arriva l'1-1 di Carboni (44'). A decidere la sfida è allora Gytkjaer al 70', che insacca su assist di Vignato, al rientro dallo stage con la Nazionale di Mancini. Match con fascia al braccio di capitano per Pablo Marí.