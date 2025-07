Amichevoli, goleada Roma: con il Trastevere finisce 14-0

La Roma inizia con il piede giusto. La prima amichevole stagionale di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa finisce con un 14-0 contro il Trastevere, formazione che milita in Serie D. Un buon test per i giallorossi, dopo la prima settimana di ritiro, che chiudono il primo tempo avanti di 5 reti per effetto del gol di Baldanzi e delle doppiette di Dybala e Rensch. Nella ripresa, poi, ad arrotondare ulteriormente il punteggio arrivano anche le doppiette di Mannini ed El Shaarawy, oltre ai gol di Cristante, Angelino Hermoso, Kumbulla, Romano e Cherubini che fissano il punteggio sul 14-0 finale. Assenti Dovbyk e Salah Eddine, fermati da guai fisici, oltre al lungodegente Pellegrini.