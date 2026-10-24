Altro errore per Donnarumma, il City finisce ko e i social non perdonano… VIDEO

Nuovo pomeriggio da dimenticare per Gianluigi Donnarumma, incappato in una giornata no durante l'ottavo turno di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, finito 2-1 per i padroni di casa. L'estremo difensore della Nazionale si è reso responsabile dell'incertezza decisiva in occasione della seconda rete di Jackson. L'attaccante senegalese — che aveva già sbloccato la gara prima del momentaneo pari firmato da Haaland — al 60' ha trafitto l'azzurro con una conclusione centrale di destro su cui il portiere è intervenuto male: la sfera gli è infatti sfilata tragicamente tra le gambe prima di finire in fondo al sacco e sui social molti utenti non hanno risparmiato dure critiche all'ex Psg: "Il City ha sostituito Ederson con lui per avere questo?", "Da quando ha lasciato Parigi non è più lui", "Donnarumma è più forte di Raya ahahah" sono solo alcuni delle decine di commenti che hanno inondato il web.