Allegri: "McTominay sta bene e probabilmente lo farò giocare dall'inizio"

"McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no ma credo di sì. Gilmour sabato ho scelto di di portarlo in panchina, perché comunque aveva giocato tante partite in nazionale. Domani dovrò valutare se preferire inizialmente lui a Lobotka. Comunque credo il favorito sia lui". Massimiliano Allegri dà qualche informazione sulla squadra che domani intende mandare in campo contro il Villarreal." "In porta domani giocherà Milinkovic-Savic perché Meret è rientrato sabato dopo un infortunio - rivela il tecnico del Napoli - e abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Io comunque sono contento di tutte e due perché hanno caratteristiche completamente diverse".