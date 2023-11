Alessandria, le criptovalute per comprare i biglietti

COINCIDENZE

La scelta del club piemontese fa notizia. Incredibile la coincidenza, non legata al lancio dell'iniziativa, con la visita della Guardia di Finanza per fini amministrativi

© italyphotopress Usare le criptovalute con lo scopo di acquistare i biglietti per lo stadio. È l'iniziativa dell'Alessandria, club militante in Serie C nel girone A. Un unicum per l'Italia e non solo, frutto della partnership con Coinbar. Il tutto sarà possibile scaricando una app. "Sono orgoglioso di aver fatto dell’Alessandria Calcio, la prima squadra professionistica in Europa che accetterà pagamenti in criptovalute per l’acquisto dei biglietti e del merchandising - ha dichiarato il presidente dei piemontesi Enea Benedetto -. Si tratta del primo passo verso la digitalizzazione della squadra".

Un annuncio storico, seguito però dalla casuale visita nello stesso giorno della Guardia di Finanza in sede a Moccagatta. Una particolare coincidenza, con i finanzieri protagonisti di una operazione dal fine amministrativo e non di polizia giudiziaria. Gli occhi sono caduti su diverse documentazioni per verificare la presenza o meno di sospette irregolarità.

PRESIDENTE BENEDETTO: "ISPEZIONE GDF NELLA NORMA"

"Ispezione finita, tutto nella norma. Si è trattato di una procedura che viene svolta regolarmente in tutte le società". Così il presidente dell'Alessandria Calcio Enea Benedetto sui controlli effettuati oggi dalla guardia di finanza nella sede del club. "Riguardava la documentazione dal

2020 a oggi e, quindi, in buona parte della gestione precedente. Abbiamo consegnato tutto quanto richiesto". Sempre Benedetto, sull'annunciato passaggio del 60% delle quote alla cordata di imprenditori presentata a inizio ottobre, rassicura: "Stiamo lavorando alacremente per procedere quanto prima".