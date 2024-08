Abodi: "Gravina pronto a passo indietro, ma non vuole imposizioni" 

IL CASO FIGC

Il ministro per lo Sport ha parlato della situazione del presidente della federcalcio facendo chiarezza sugli intrecci tra calcio e politica

© Getty Images "Gravina ha detto a me che intende fare un passo indietro, ma vuole essere libero di decidere, non accetta imposizioni e soprattutto vuole prima capire in che mani lascia la Federcalcio. È comprensibile. Nelle contrapposizioni palesi nessuno lascia spazio all'altro. Quello che realmente conta è il benessere del sistema, serve una visione più ampia e complessiva. Non si può sempre aspettare che le cose succedano, a volte bisogna farle succedere. La formula 'fin che la barca va lasciala andare' non funziona". Così il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, intervistato dal Corriere dello Sport.

Abodi ha poi parlato anche del futuro del Coni: "Le norme dicono che i mandati, negli enti pubblici, possono essere al massimo tre. Malagò è alla fine di un percorso. La politica vuole prendersi il calcio? Assolutamente no. Giorgetti è un uomo di notevoli cautele, non c'entra nulla con tutto questo, ha altro a cui pensare. Lotito? Avere posizioni diverse fa parte del gioco. In Parlamento sono presenti un presidente e un amministratore delegato di società, circostanze che possono verificarsi. Lotito esercita le sue funzioni in un certo modo internamente ed esternamente, Galliani in un altro, sia dentro sia fuori".

Il ministro ha poi aggiunto: "La politica trova spazio dove lo sport glielo lascia. L'autonomia deve sempre contemplare contenuti. Io vorrei dare un senso a questo mio passaggio, ho quarant'anni di esperienza e il dovere di fare, anche toccando frammenti di autonomia altrui. Evitando sempre, sia chiaro, le invasioni di campo. Le prime righe dell'emendamento Mulé lo confermano: 'Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo… eccetera'. Più rispettoso di così! Poi che il calcio, lo sport dia visibilità è un fatto, naturale che risulti un territorio interessante", conclude Abodi.